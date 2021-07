Proteger a amamentação é responsabilidade de todos

“Proteger a Amamentação. Uma responsabilidade de todos” é o tema da 30ª Semana Mundial do Aleitamento Materno, que será promovida pela Prefeitura, por meio do Hospital Inácia Pinto dos Santos (Hospital da Mulher), entre os dias 1º e 31. As atividades são em alusão ao “Agosto Dourado”, mês de conscientização e promoção do leite materno.

Para abrir a programação, neste domingo, às 10h, o Banco de Leite Humano (BLH) vai doar enxovais e produtos de higiene aos dois primeiros bebês nascidos em agosto, no Hospital da Mulher.

A partir do 2° dia, as ações vão envolver as gestantes e puérperas internadas e acompanhadas pelo Método Canguru e do pré-natal de risco, a fim de despertar a importância do aleitamento materno e lembrar o Dia Mundial da Amamentação – 1º de agosto.

A programação seguirá com a realização de palestras on-line, tendo a participação de profissionais e estudantes da área de saúde. As atividades serão encerradas no dia 31, com a entrega da placa de Mãe Doadora de Leite materno em 2020.

“O intuito da programação especial em alusão ao Agosto Dourado é incentivar a amamentação. Através de ações educativas buscamos também conscientizar as mães a doarem o leite”, afirmou a diretora-presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, Gilberte Lucas.

Desde 2014, o Hospital da Mulher é reconhecido com o título de “Padrão Ouro” por cumprir os dez passos para o sucesso do aleitamento materno estabelecidos e definidos pela Organização Mundial de Saúde e o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância).

DOAÇÕES

Atualmente, o Banco de Leite Humano é abastecido com doações de 190 mães, que produzem o alimento em excesso. O alimento é coletado no próprio hospital ou na residência.

“Doar leite materno é um ato de amor e essencial para salvar a vida de prematuros, além de contribuir para o desenvolvimento da criança”, considera a coordenadora do Banco de Leite, Nadja Vieira.

Ela destaca que entre janeiro e junho deste ano, foram coletados 332 litros de leite humano e distribuídos 376 litros, através das 997 doadoras externas. Também foram realizadas 1.343 visitas domiciliares, 2.143 atendimentos em grupo e 2.043 atendimentos individuais.

foto: Jorge Magalhães