Centro Pós-Covid em Feira tem capacidade para 100 pacientes/dia

O prefeito Colbert Fillho anunciou na manhã desta terça-feira, 3, que o Centro de Tratamento Pós-Covid terá capacidade de atendimento de 100 pacientes por dia em seis especialidades médicas: nefrologia, clínica geral, neurologia, cardiologia, pneumologia e psiquiatria, além de fisioterapia, nutrição e psicologia. O equipamento funciona no Centro Social Urbano (CSU).

Os atendimentos são por agendamento. Inicialmente serão acolhidos somente os casos mais graves da Covid-19. Também haverá busca ativa de pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a exemplo dos hospitais de Campanha, D. Pedro de Alcântara e Clériston Andrade.

“O Centro de Tratamento Pós-Covid não será de porta-aberta. O acesso se dará por triagem e marcações feitas nas unidades Básicas de Saúde [UBS] e de Saúde da Família [USF]”, afirma o secretário de Saúde do município, Marcello Britto. . Ele acrescenta que o equipamento é o primeiro do interior da Bahia e um dos poucos do país.

Ainda de acordo com Marcelo Britto, o centro funcionará em parceria com a UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana), servindo como polo de tratamento e estudo de casos, o que vai possibilitar criar guias para orientar profissionais de saúde, descentralizando o atendimento.

Colbert Filho destacou os índices da doença no município ponderando que, embora a quantidade de novos casos venha reduzindo, o momento ainda não é favorável para enfraquecer os cuidados.

Ouça aqui o podcast.