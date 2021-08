Mais de 44 mil recuperados da Covid-19 em Feira

Feira de Santana não registrou nenhuma morte por Covid-19, nas últimas 24h. O município atingiu a marca de 44.212 curados da doença, índice que representa 90,2% dos casos confirmados. Enquanto isso, 98 exames foram negativos e 30 positivos.

O número de pacientes internados reduziu de 59 para 57.

Os resultados positivos de hoje são em relação a liberação dos exames acumulados que haviam realizado coleta entre os dias 23 e 31 de julho que estavam aguardando resultado do laboratório. As informações são da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde nesta quarta-feira (04).

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) identificou que o sistema utilizado para o acompanhamento dos pacientes infectados pela Covid-19, em Feira de Santana, não está contabilizando a quantidade correta de pacientes recuperados, ocasionando acúmulo no quantitativo de pacientes em isolamento e ativos.

Até a solução e atualização do sistema, a divulgação dos casos ativos será acompanhada pelos dados da Secretaria do Estado da Bahia (Sesab).

Relatório sobre Covid-19 em Feira de Santana

*NÚMEROS DESTA QUARTA-FEIRA*

04 de agosto de 2021

Casos confirmados no dia: 30

Pacientes recuperados no dia: 259

Resultados negativos no dia: 98

Total de pacientes hospitalizados no município: 57

Óbito comunicado no dia: 0

A Secretaria de Saúde ressalta que a inclusão no boletim dos registros de óbito por Covid-19 é feita quando a declaração de óbito, ficha de notificação e resultado do exame positivo para a doença chegam à Vigilância Epidemiológica.

*NÚMEROS TOTAIS*

Total de pacientes ativos: 0 (Dados da Sesab)

Total de casos confirmados no município: 48.974 (Período de 06 de março de 2020 a 04 de agosto de 2021)

Total de pacientes em isolamento domiciliar: 3.755

Total de recuperados no município: 44.212

Total de exames negativos: 65.433 (Período de 06 de março de 2020 a 04 de agosto de 2021)

Aguardando resultado do exame: 271

Total de óbitos: 950

*INFORMAÇÕES TESTES RÁPIDOS*

Total de testes rápidos realizados: 25.109 (Período de 06 de março de 2020 a 04 de agosto de 2021)

Resultado positivo: 4.866 (Período de 06 de março de 2020 a 04 de agosto de 2021)

Em isolamento domiciliar: 10

Resultado negativo: 20.243 (Período de 06 de março de 2020 a 04 de agosto de 2021)

O teste rápido isoladamente não confirma nem exclui completamente o diagnóstico para Covid-19, devendo ser usado como um teste para auxílio diagnóstico, conforme a nota técnica COE Saúde Nº 54 de 08 de abril de 2020 (atualizada em 04/06/20).