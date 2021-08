Zé Neto propõe nova emenda para ampliação do Centro Pós-Covid em Feira

Uma nova emenda do deputado federal Zé Neto (PT) deve ser designada para o Centro de Tratamento Pós-Covid, da UEFS, no Centro Social Urbano (CSU), em Feira de Santana. O equipamento, inaugurado na terça-feira (3), foi viabilizado através de emenda de R$ 2,14 milhões do próprio Zé Neto, em parceria com a UEFS, o Governo do Estado e a Prefeitura.

“Tendo em vista que esse Centro de Reabilitação tem capacidade inicial para atender 100 pacientes por dia com sequelas da Covid-19, em seis especialidades, nosso Mandato se coloca à disposição para designar nova emenda visando a ampliação desse equipamento, especialmente nos atendimentos de fisioterapia e psicologia que vão exigir uma demanda considerável”, justifica o deputado.

Zé Neto fez questão de agradecer a colaboração do governador Rui Costa, do reitor da UEFS, Evandro Nascimento e do secretário municipal de Saúde, Marcelo Brito, com apoio decisivo de sua emenda, para abertura desse Pós-Covid que, segundo ele, “é indispensável para o cuidado com a saúde dos feirenses nesse período de pandemia, já que mais de mil vidas foram perdidas para essa doença em Feira, atuando como mais um aliado no enfrentamento ao vírus”.