Procon fiscaliza irregularidades em promoções do Dia dos Pais em Feira

A Superintendência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) está de olho nas promoções e ofertas do Dia dos Pais – comemorado no segundo domingo de agosto. As operações de fiscalização iniciaram nesta quarta-feira, 4, e seguem até sábado, 7.

“Estamos observando os anúncios das vitrines e verificando se condiz com a realidade. O objetivo é fiscalizar lojas de vendem produtos masculinos e assegurar o direito do consumidor”, explica o superintendente do órgão, Maurício Carvalho.

Ainda de acordo com o superintendente, é muito comum encontrar certas irregularidades. “Preços e formas de pagamento, quantidade de parcelas e juros são algumas das informações que devem estar claras ao cliente e é mais comum identificar a falta dessas informações”, destacou.

Irregularidades como essas estão passíveis de punição. A multa pode varia entre um salário mínimo até R$3 milhões.

“Todo ato que vá de encontro ao Código de Defesa do Consumidor está passível de punição. Isso é o que a legislação estabelece”, pontuou Maurício Carvalho.

Juciara Almeida, cabeleireira, se dirigiu ao centro da cidade nesta quinta-feira, 5, em busca de produtos para repor no salão e aproveitou a oportunidade para adquirir o presente do Dia dos Pais para o esposo, que é pai de dois filhos. “Sempre busco comprar algo que ele está precisando. Também vou comprar o presente do meu pai”, garante.

A vendedora de uma loja de confecções masculinas, Ivanete Freitas, já preparou a loja com promoções para atrair os clientes. “Estamos com expectativa de bons negócios. Espero que as vendas aqueçam daqui para a véspera do dia dos pais”, afirma a vendedora.