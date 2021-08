Feira vacina a partir dos 27 anos nesta segunda

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 e irá retomar a aplicação da primeira dose nesta segunda-feira, 9, ampliando o público alvo para pessoas com 27 anos ou nascidos até o ano de 1994, além de gestantes e puérperas (até 45 dias pós parto).

A primeira dose vacinação acontece na UniFTC e na UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana), das 8h às 17h. Também haverá aplicação da primeira dose nas Unidades Básicas de Saúde listadas no final da matéria, das 8h às 16h.

Nascidos antes de 1994, que ainda não foram vacinados, também podem receber a dose. Para ser vacinado é obrigatório apresentar RG, CPF e comprovante de residência no nome da pessoa a ser vacinada, de pai ou mãe ou com alguma comprovação de vínculo. Se for aluguel, um documento que comprove a locação.

Nos casos em que a residência está no nome do cônjuge ou ex-cônjuge, é necessário apresentar a certidão de casamento ou divórcio. No local da vacinação, equipes de triagem fazem a consulta do cartão SUS para confirmar a lotação em Feira de Santana.

SEGUNDA DOSE – É importante informar que a segunda dose das vacinas Oxford/AstraZeneca e Coronavac também serão aplicadas nas UBS, nesta segunda-feira, das 8h às 16h.

Para receber a complementação do imunizante é preciso apresentar a caderneta de vacinação com registro de aplicação da primeira dose, RG, CPF e comprovante de residência no nome da pessoa a ser vacinada, de pai ou mãe ou com alguma comprovação de vínculo. Se for aluguel, um documento de locação.

Confira a lista das Unidades Básicas de Saúde (UBS):

UBS Cassa / Endereço: rua Frei Aureliano Grotamares, S/N, Capuchinhos.

UBS Subaé / Endereço: rua 2ª Travessa Pliteana, S/N, Subaé.

UBS Caseb 1 / Endereço: rua Japão, S/N, Caseb.

UBS Caseb 2 / Endereço: rua São Valentin, S/N, Caseb.

UBS Baraúnas / Endereço: rua Petronílio Pinto, 186, Baraúnas.

UBS Irmã Dulce / Endereço: rua Cupertino Lacerda, 1.759, Brasília.

UBS Mangabeira / Endereço: avenida Tupinambá, S/N, Mangabeira.

UBS Serraria Brasil / Endereço: rua Cupertino Lacerda, 297, Brasília.

UBS Jardim Cruzeiro / Endereço: rua Miguel Calmon, S/N, Jardim Cruzeiro.

UBS Dispensário Santana / Endereço: rua Mercúrio, 320, Jardim Acácia.

UBS Centro Social Urbano (CSU) / Endereço: rua Tostão, S/N, Cidade Nova.