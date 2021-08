Revista Veja vê acordo de ACM Neto com Bolsonaro; ex-prefeito nega

A imprensa do sudeste do país começou a semana focando na Bahia.

Segundo a revista Veja, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto já teria feito acordo com o presidente Bolsonaro para a eleição de 2022 na Bahia, envolvendo o DEM do Rio de Janeiro. A primeira voz a falar sobre essa aliança foi o deputado carioca Rodrigo Maia, ex-DEM.

O ex-prefeito apressou-se em negar a existência de acordo e no Twitter, e ontem mesmo escreveu sua posição:

É lamentável que um colunista da Veja, sem me ouvir, faça ilações absolutamente improcedentes sobre as eleições. Não sei de onde alguém pode imaginar que existe qualquer tipo de acordo com Bolsonaro para 2022, já que a prioridade do Democratas é lançar candidato à Presidência.

Na Folha de São Paulo, coluna Painel, o foco foi em pressões que estariam sendo feitas sobre o PT na Bahia por parte dos seus aliados PP e PSD.

Diz a coluna que o senador Angelo Coronel voltou a aventar o nome do colega Otto Alencar para a cabeça de chapa do grupo na eleição 2022. O PT já dá como certa a indicação do ex-governador Jaques Wagner.

Sobre o PSD o jornal fala do desejo do vice-governador João Leão em ocupar o “mandato tampão’ com a renúncia de Rui Costa antes da eleição. O governador já fica disse que fica no cargo até o fim do mandato.