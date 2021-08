Feira segue aplicando apenas segunda dose contra Covid nesta quinta (12)

De acordo com a prefeitura, o município de Feira de Santana está há quatro dias sem receber novas remessas de vacinas contra a Covid-19 – a última delas foi enviada no dia 7. Dessa forma, nesta quinta-feira, 12, haverá exclusivamente a aplicação da segunda dose nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) – confira a relação no final da matéria.

De acordo com a secretária interina de Saúde da Bahia, o último lote de 215.280 vacinas da Pfizer/BioNTech entregue pelo Ministério da Saúde na terça-feira (10) veio sem as seringas necessárias para a aplicação.

A imunização acontece das 8h às 16h para aqueles que estão no período recomendado. As vacinas disponibilizadas são a CoronaVac e AtraZeneca/Oxford.

Para receber a segunda dose é preciso apresentar a caderneta de vacinação com registro de aplicação da primeira dose, RG, CPF e comprovante de residência no nome da pessoa a ser vacinada, de pai ou mãe ou com alguma comprovação de vínculo. Se for aluguel, um documento de locação.

Confira a lista das Unidades Básicas de Saúde (UBS):

UBS Cassa / Endereço: rua Frei Aureliano Grotamares, S/N, Capuchinhos.

UBS Subaé / Endereço: rua 2ª Travessa Politeama, S/N, Subaé.

UBS Caseb 1 / Endereço: rua Japão, S/N, Caseb.

UBS Caseb 2 / Endereço: rua São Valentin, S/N, Caseb.

UBS Baraúnas / Endereço: rua Petronílio Pinto, 186, Baraúnas.

UBS Irmã Dulce / Endereço: rua Cupertino Lacerda, 1.759, Brasília.

UBS Mangabeira / Endereço: avenida Tupinambá, S/N, Mangabeira.

UBS Serraria Brasil / Endereço: rua Cupertino Lacerda, 297, Brasília.

UBS Jardim Cruzeiro / Endereço: rua Miguel Calmon, S/N, Jardim Cruzeiro.

UBS Dispensário Santana / Endereço: rua Mercúrio, 320, Jardim Acácia.

UBS Centro Social Urbano (CSU) / Endereço: rua Tostão, S/N, Cidade Nova.

Com informações da Secom/Feira de Santana