Vacinados já podem participar de festas com até 500 pessoas em Feira

A Prefeitura de Feira de Santana autorizou a retomada gradual de eventos privados, como shows, casamentos e aniversários, das 10h às 02h, desde que seja obedecido a quantidade máxima de 500 pessoas.

Ainda conforme a edição extra do decreto municipal, esta quarta-feira, 11, a realização de eventos particulares com venda de ingresso e público superior a 100 participantes será obrigatória a apresentação de cartão de vacina, com no mínimo a primeira dose contra a Covid-19.

Os bares e restaurantes poderão ter música ao vivo, mas desde que limitada a presença de quatro artistas. Em eventos com venda de ingressos, o decreto estabelece o seguinte: