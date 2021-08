Vereadores pedem reabertura de quadras e praças públicas

Com a ampliação da vacinação e a flexibilização de diversas medidas restritivas de prevenção e combate à Covid-19, as quadras esportivas localizadas nas praças públicas de Feira de Santana devem ter o acesso liberado à população, defende o vereador Paulão do Caldeirão (PSC). Na sessão desta terça-feira (17), o parlamentar reforçou a importância da prática de exercícios para a saúde física e mental dos cidadãos. Ele também informou ter protocolado um requerimento solicitando a reabertura destes equipamentos.

Direcionada ao prefeito Colbert Martins e ao secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Feira de Santana, Jairo Carneiro, a proposição pede que as quadras sejam liberadas para os munícipes praticarem esportes como o futebol amador, popularmente conhecido como “baba”. O requerimento leva em consideração a reabertura de diversos setores e a retomada de atividades em Feira de Santana, inclusive dos shows, casamentos, aniversários e demais eventos com até 500 pessoas. “Não pode mais bater um baba, mas pode fazer eventos com 500 pessoas”.

O líder da bancada governista na Câmara, vereador Lulinha (DEM) reforça que estes eventos deverão cumprir todas as normas sanitárias de prevenção à Covid-19, caso contrário, o prefeito Colbert Martins poderá retomar com as restrições anteriores. Cantor e empresário, o vereador Galeguinho (PSB), destaca que não são todos os estabelecimentos que descumprem os protocolos e que a situação normalmente acontece em festas clandestinas e paredões. “Estamos parados há mais de dois anos e é a hora da própria categoria retomar as suas atividades”.

Quanto à reabertura das quadras esportivas, Luiz da Feira (PROS) afirma que este é um desejo da grande maioria da população que “clama pelo esporte”. Apesar da atual restrição, Silvio Dias (PT) observa que os espaços de lazer e práticas desportivas privados já foram abertos ao público. “O prefeito está usando dois pesos e duas medidas: as praças públicas continuam fechadas, enquanto as privadas permanecem abertas”.