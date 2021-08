Faixa dos 20 anos compareceu em massa pra se imunizar contra a Covid em Feira

Bombou! A procura foi grande para a vacinação contra a COVID-19 nesta quarta-feira, 18, em Feira de Santana.

Em média, 1.000 jovens foram imunizadas por hora na UniFTC e na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), em uma mega-operação montada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

“Esse é um momento único nas nossas vidas. Que a gente consiga passar por isso da melhor forma possível. Tô feliz de estar vacinada”, comemora a estudante Débora Barbosa, 20 anos.

Muitos artistas aproveitaram a oportunidade para gravar conteúdos conscientizando as pessoas sobre a importância da vacina contra a COVID-19.

“Nós fizemos o Hit da Vacina e estamos gravando um clipe. Dessa forma, divulgamos nosso trabalho e também mostramos às pessoas a importância da vacina”, diz o cantor Diego Azevedo, conhecido como O Magrinho Oficial.

Segunda dose – Nesta quinta-feira, 19, será aplicada a segunda dose das vacinas Coronavac e Oxford/Astrazeneca nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), em 21 Unidades de Saúde da Família (USF) – confira relação no final da matéria -, na zona rural e nos distritos de Feira de Santana, das 8h às 17h.

A vacinação é para as pessoas que estão no período recomendado. Para receber o imunizante, é preciso apresentar a caderneta de vacinação com registro de aplicação da primeira dose, RG, CPF e comprovante de residência no nome da pessoa a ser vacinada, de pai ou mãe ou outra pessoa com alguma comprovação de vínculo. Se for aluguel, um documento de locação.