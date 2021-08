Vai-e-vem: autorização de festas em Feira para 500 pessoas será revogada

A Prefeitura de Feira de Santana anunciou nesta quarta (18) pela manhã que irá revogar a autorização concedida na última semana para festas com até 500 pessoas vacinadas. Segundo o governo municipal, isso se deve à “falta de comprometimento de promotores de eventos e empresários deste setor, somado à irresponsabilidade de alguns cidadãos”.

O recuou da administração vem após a revelação de que a infectologista Melissa Falcão, líder do enfrentamento à Covid no Município, teria se oposto à medida.

Em entrevista ao Transnotícias, na rádio Transbrasil FM, @colbertprefeito informou que a infectologista do município, Melissa Falcão o alertou do risco que é a liberação de eventos com 500 pessoas, mas ele decidiu correr esse risco. Em nome de que? Para por fim à clandestinidade. — Dandara Barreto (@CeoDandara) August 12, 2021

A prefeitura também anunciou que vai divulgar um novo decreto ainda nesta quarta-feira renovando as medidas de segurança contra o coronavírus e pretende seguir o decreto do Governo do Estado.

Estão previstas mudanças no horário das atividades econômicas e será proibida a realização de eventos que aglomerem grande público, a exemplo de shows.