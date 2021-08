Governo de Feira anuncia ‘medidas judiciais’ contra presidente da Câmara de Vereadores

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins Filho, anunciou através do site da Prefeitura Municipal (clique), que já autorizou advogados para tomar medidas judiciais contra o presidente da Câmara de Vereadores, o ex-deputado Fernando Torres.

Colbert se sentiu atingido em sua honra com discursos do vereador no plenário da Câmara.

Abaixo, a ‘nota oficial’ do Governo:

A insistência do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Fernando Torres, em atingir a honra do chefe do Poder Executivo Municipal deixa claro que esses ataques são fruto de um rancor causado por uma decepção em não ver satisfeitos interesses pessoais.

Meros discursos e xingamentos, com expressões de ódio, na verdade só fazem prejudicar a imagem do Poder Legislativo e, por consequência, a imagem de Feira de Santana. O cidadão já não se deixa levar, há muito tempo, por essa prática política caluniosa, com acusações que buscam apenas um espetáculo mal ensaiado e pateticamente apresentado.

O Governo Municipal vai sempre reagir a agressões sem fundamento, em respeito principalmente à comunidade de Feira de Santana, que não merece esse tipo de postura de uma autoridade, enquanto o município enfrenta problemas cuja solução também é uma responsabilidade do Poder Legislativo.

Firme nesta direção, o prefeito municipal, na esfera privada, já determinou aos seus advogados a adoção das medidas judiciais cabíveis em relação ataques cometidos contra a honra