Perdeu o cartão de vacinação? Saiba como tirar a 2ª via digital

Mais de 75% dos brasileiros adultos já tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde. Para completar a imunização é necessário ficar atento ao período de recebê-la. Cerca de 107 milhões de brasileiros aguardam a segunda dose.

Para saber o dia previsto para a segunda dose e o fabricante da vacina tomada, o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) pode olhar no comprovante recebido no dia da imunização. Mas o que fazer se você não tem o cartão? Em caso de perda, roubo ou furto do comprovante, o aplicativo Conecte SUS, do Ministério da Saúde, é uma das maneiras de obter os dados e confirmar as informações.

Além disso, o cidadão também poderá emitir seu comprovante oficial de vacinação em português, inglês ou espanhol após tomadas as duas doses.

A plataforma pode ser acessada diretamente na internet, por meio do site do Conecte SUS, ou baixando o aplicativo nas lojas de app do celular. Ele está disponível nos sistemas Android e IOS.

Para acessar, basta usar o login e senha do gov.br ou o internet banking de um dos bancos credenciados: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa, Sicoob ou Santander. Caso não possua conta no gov.br ou nos bancos relacionados, basta fazer um cadastro para primeiro acesso.