Adolescentes com comorbidades começam a ser vacinados neste sábado

A imunização contra a Covid avança neste sábado, 28, com a inclusão de novos grupos para aplicação da primeira dose. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) inicia a vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos, com comorbidades, das 8h às 12h, no Centro Social Urbano (CSU), Cidade Nova – confira a relação de comorbidades aqui.

Para receber a dose é preciso que o adolescente esteja acompanhado de um responsável, tenha um relatório médico comprovando a comorbidade, cartão de vacinação, além de RG, cartão do SUS e comprovante de residência.

PRIMEIRA DOSE 18 ANOS OU MAIS

A primeira dose também será direcionada para jovens de 18 anos (nascidos até 31 de agosto de 2003) ou mais; gestantes e puérperas (até 45 dias pós parto) maiores de 18 anos, na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), das 8h às 13h.

É obrigatório apresentar RG, CPF e comprovante de residência no nome da pessoa a ser vacinada, de pai, mãe ou com alguma comprovação de vínculo. Se for aluguel, um documento que comprove a locação.

Nos casos em que a residência está no nome do cônjuge ou ex-cônjuge, é necessário apresentar a certidão de casamento ou divórcio. No local da vacinação, equipes de triagem fazem a consulta do cartão SUS para confirmar a lotação em Feira de Santana.

PRIMEIRA E SEGUNDA DOSE NA ZONA RURAL

A imunização contra a Covid-19 também será realizada no Unidade de Saúde da Família de Maria Quitéria (São José) e na Unidade de Saúde da Família de Pé de Serra, das 8h às 16h, com amplicação da primeira e segunda dose (CoronaVac e AstraZeneca/Oxford).

Nessas unidades serão aplicadas a primeira dose da vacina pra maiores de 18 anos, nascidos até 31 de agosto de 2003, gestantes e puérperas (até 45 dias pós-parto) maiores de 18 anos.

SEGUNDA DOSE

Na sede de Feira de Santana, continua a aplicação da segunda dose dos imunizantes Coronavac e AstraZeneca/Oxford para aqueles que estão no período recomendado, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Caseb I e Cassa, das 8h às 12h.

Para receber a segunda dose de qualquer vacina é preciso apresentar a caderneta de vacinação com registro de aplicação da primeira dose, RG, CPF e comprovante de residência no nome da pessoa a ser vacinada, de pai ou mãe ou com alguma comprovação de vínculo. Se for aluguel, um documento de locação.

Confira a lista das UBS:

UBS Cassa / Endereço: rua Frei Aureliano Grotamares, S/N, Capuchinhos.

UBS Caseb 1 / Endereço: rua Japão, S/N, Caseb.