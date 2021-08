Inscrições para Bolsa Esporte vão até o dia 8 de setembro

O Governo do Estado prorrogou o prazo para apresentação de propostas para o Bolsa Esporte. Atletas interessados no incentivo financeiro e técnico oferecido pelo programa têm até 8 de setembro para realizar as inscrições. As informações sobre o processo seletivo podem ser consultadas no link.

Com um investimento de R$ 1,2 milhão, o edital oferece benefícios mensais de R$ 380 a R$ 2 mil para atletas baianos radicados no Estado, desde a iniciação até o alto rendimento. O apoio é concedido pelo prazo de um ano e renovável por igual período. Serão atendidas 37 modalidades olímpicas e 21 paralímpicas, além de mais 25 classificadas como modalidades reconhecidas e vinculadas.

Criado em 2011, o Bolsa Esporte já investiu nos seis editais cerca de R$ 4,8 milhões. Entre os atletas já contemplados, encontram-se o medalhista de ouro olímpico de 2021, Hebert Conceição, os também campeões olímpicos de boxe Adriana Araújo e Robson Conceição e os tetracampeões paralímpicos do Futebol de 5, Jéferson Gonçalves (Jefinho) e Cássio Lopes.