Luto por Bié dos 8 Baixos: sanfoneiro morreu neste domingo aos 68 anos

O sanfoneiro Bié dos 8 Baixos faleceu hoje em Feira de Santana. Francisco de Sena, seu nome de batismo, estava internado no Hospital Clériston Andrade com complicações no cérebro.

O sanfoneiro sofreu um AVC há pouco menos de 2 meses. Embora tivesse resistido bem, o quadro agravou-se e ele foi internado, vindo a falecer na manhã deste domingo (29). Seu sepultamento ocorrerá segunda (30), às 10h30, no cemitério Jardim das Flores, em Feira de Santana.

No dia 16 de junho, uma dia após ter sofrido um AVC, houve o lançamento do 1º disco de estúdio de Bié dos 8 Baixos, com sete de suas canções, nas plataformas digitais.

Em dezembro de 2018, foi lançado um documentário sobre o samba de Bié, que por mais de uma década animou as segundas-feiras de quem ia ao Centro de Abastecimento realizar suas compras. Era um samba feito com percussão, zabumba e a sanfona de oito baixos. O filme rodou o Brasil e o mundo, tendo sido exibido em festivais em São Paulo, Brasília, Minas Gerais, África do Sul e Moçambique.