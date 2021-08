CDL promove campanha para aquecer comércio de Feira

O Liquida Feira Social 2021 será lançado nesta terça-feira (31), marcando os 20 anos da maior campanha de descontos e prêmios do interior da Bahia. O evento está marcado para às 8h30, no Hotel Atmosfera, com coletiva de imprensa, para apresentar os detalhes da edição deste ano à comunidade.

A campanha é promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Feira de Santana, Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana (Acefs), Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista (Sicomfs) e SPC Brasil. O objetivo é estimular as vendas no comércio de Feira de Santana e agora também de São Gonçalo dos Campos, que aderiu à ação.

Como já acontece em outras edições, entidades filantrópicas também são beneficiadas pelo Liquida Feira. A Associação Feirense De Assistência Social (Afas), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Centro Social Monsenhor Jessé e Orfanato Evangélico serão os contempladas deste ano com doações da campanha.

Para participar, o consumidor ganhará um cupom a cada R$ 50,00 em compras e irá concorrer a um Fiat Mobi e 10 vales-compra no valor de R$ 1000,00.