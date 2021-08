Lerry lança segunda edição do projeto “FêraBeat Remix”

A segunda edição do projeto “Fêrabeat Remix”, idealizado pelo produtor musical e multinstrumentista Lerry, ganha corpo e forma, através da antologia de remixes de canções que atravessam a paisagem sonora e territorial da “Princesa do Sertão”.

O cruzamento de vozes e letras sintonizadas com o mundo contemporâneo expõe o encontro da tecnologia da música eletrônica com a sensibilidade de compositores da cidade de Feira de Santana.

O álbum, que tem a participação do artista Ras Elias, soteropolitano radicado em Cruz das Almas, também consegue ecoar a ancestralidade do Recôncavo Baiano, na faixa inédita intitulada “Samba Caboclo”.

No Fêrabeat Remix Vol. II, Lerry, que é responsável pela curadoria e direção musical, deixa sua marca, característica de muita inventividade orgânica e experimentalismos eletrônicos, em uma mixagem que ele chama de “cri-ativa” e aciona as frequências em ritmo do êxtase proporcionado pela música de sua região.

Segundo Lerry, o Fêrabeat Remix Vol. II é uma coletânea de artistas em clima de festa, como uma forma de celebrar a vida e resistir, mesmo em tempos difíceis.

A obra remixa as vibrações da atualidade e apresenta uma mistura de artistas como Rachel Reis e Chico Correa, abrindo a seleta com “Ventilador”; Tonho Dionorina em “Porrada de Polícia”, com participação do juazeirense DJ Werson e da primeira produtora e beatmaker trans feirense, Bruna Vicci, abrindo caminho para a representatividade;

Criolafro (A vez das Minas) com Larápio, em “Pretas no Topo”.

“Samba Caboclo” de Ras Elias, que conta com a percussividade, também recôncava, de Guajajara; Don Maths e Lord Breu, selam a playlist interpretando “Cai na Pista”.

Todas as faixas contam com direção e produção musical de Lerry e masterização de Iggor Doriguetto e Paulo Victor Aragão.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia – FUNCEB, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Já disponível nas plataformas Youtube, Soundcloud e Bandcamp, o álbum tem a arte de capa assinada por Don Guto (@donguto) e motion visualizer do cearense Gabriel Melo (@oalquimista.art).

No dia 09 de setembro, o álbum também será disponibilizado nas demais plataformas de streaming, em parceria com o selo feirense Banana Atômica.

