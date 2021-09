Quando um pé de Jurema conhece o pé de Ipê

Ou Sobre o encontro de árvores brasileiras

Preste atenção

no que agora vou falar

As intenções desta moça

Ativista ambiental

Que um vaga

No Mestrado Profissional,

vem pleitear

Jurema é nome de árvore,

Da caatinga herdou a resistência

Nasceu no meio da Bahia

Da Chapada Diamantina

Vem sua essência

A menina extrovertida

Com grande senso de justiça

Partiu para as terras Grapiúnas ,

sempre teve muita cobiça

Sentou nos bancos da Universidade,

E beber do conhecimento,

Nunca teve essa preguiça

Direito ela escolheu desde pequena

Ou foi o Direito que lhe escolheu

A adolescente criativa e estudiosa

Se tornou uma mulher vigorosa

E da luta estudantil muito bebeu.

O diretório dos alunos,

Sua presença robusteceu

Com sua carteirinha de “dotora”

Foi muito combatente

Logo moça, venceu uma eleição

A Ordem dos Advogados de Itabuna

Ganhou uma vice-presidente

De sertaneja à papa-jaca

Foi com trabalho árduo

Pelos serviços prestados

Em organização não-governamental,

Os edis lhe deram o título

Cidadã de Itabuna,

Agora de forma oficial

Na luta pelos Direitos Humanos

Da comunidade LGBT

Também foi convidada

A atuar com os veteranos

Na defesa das pessoas

Vivendo Com HIV

Essa Jurema não fica parada

Mantém seu escritório familiar,

Voltou para Ilhéus

E de muito no fórum atuar

Conheceu O GAP,

Grupo De Amigos da Praia,

Que sempre estão a limpar

Proteger os Mares e Oceanos

Começando por Ilhéus

Já são três anos

Recolhendo de tudo, até pneus

Caminhando pelos

Oitenta e quatro quilômetros

Gapeano raiz, não renega os teus

A importância do Estudo não há como negar

Se aprofundar na gestão de resíduos

É um sonho coletivo

Que o Gap vem apoiar

Formar esta importante líder

Será de muito salutar

E assim aconteceu

O Arbusto da caatinga

chamado Jurema

O Ipê conheceu

E a Mata Atlântica

Uniu sonhos meus

Sonho de Estudar

A crise Ambiental

Sonho de atuar

Na comunidade local

Sonho de mudar o mundo

Nem que seja o mundo

Das pessoas, no individual

O indivíduo Empoderado

Muda todo o pessoal

Ao redor do seu espaço.

O mestrado profissional

Está dentro deste compasso

Formar ativistas, e …

Vou longe, ultrapasso

Intenções boas o inferno tá cheio

O cão logo sabe quem tá fazendo

Destruição ambiental

Matando e Corrompendo

E colocando a natureza em perigo

e há muito vem sofrendo

Um cordel sempre deve ter

O momento engraçado

Aqui na Bahia,

Falar que é o “cãozinho”

Não tem nada de Humilhado

Significa que o sujeito é

Arretado

Arretada de vontade

De prestar dedicação total

Aos estudos superiores

No mestrado profissional.

Podendo até virar professora

E quem sabe … tirar aqueles

“Outros Cães” do Umbral

Influenciar os nossos pares,

Construindo políticas públicas

Dialogando com as autoridades

Ouvindo e fazendo com o povo

O Mestre ensina e aprende a problemática.

Aprender sempre é o novo

É preciso ter embasamento

O Ipê promove esta oportunidade

Fazer aprofundamento

Dos assuntos importantes

Da Atualidade

Fazer crescer o movimento

Espalhar a mensagem da sustentabilidade

Advocacy com aprimoramento

Pra toda gente da cidade.

Essa é a intenção

Desta MULHER que desde o nascimento

Assim como o país Brasil,

Veio com nome de árvore

Cordel originalmente escrito como carta de intenções à vagada na qualidade de aluna do Mestrado Profissional em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável no Instituto IPÊ.