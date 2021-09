Caixa D’água do Tomba está estampada em roupa da ‘Soul Dila’

Feira de Santana recebeu a primeira loja da Soul Dila fora da Região Metropolitana de Salvador em dezembro de 2018, no Boulevard Shopping.

“Feira tem sido muito importante para a popularização da marca no interior também. São quase três anos de relação muito bacana com a cidade e de uma troca muito legal“, conta Flávio Guimarães, um dos sócios da marca.

A marca que vende roupas com estampas exclusivas já homenageou o bairro do Tomba com uma estampa reproduzindo a famosa Caixa D’Água, que é tema de hit musical do compositor e produtor cultural Uyatã Rayra.

“Por mais que a praia seja uma constante como inspiração do que criamos, a Bahia como um todo sempre foi presente na moda produzida pela marca“, reflete Mariana Caldas, Gestora de Marketing, relembrando linhas como a “Ser-Tão Nordestino”, que valoriza a região Nordeste e o interior baiano.