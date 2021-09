Governador entrega unidade da Hemoba e promete investimentos em Feira

O governador Rui Costa esteve em Feira de Santana, nesta quarta-feira (15), para inaugurar uma Unidade de Coleta e Transfusão (UCT) da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba). Durante o evento, Rui anunciou mais R$ 148 milhões em investimentos para a modernização de 15 escolas e construção de um complexo poliesportivo, além de obras de ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) do município, reforma do Complexo Policial Investigador Bandeira e ampliação do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

“Nunca se investiu tanto em Feira de Santana como em nosso governo. Muitos que diziam que amavam Feira de Santana, na prática amavam da boca para fora, porque quem ama, cuida. Quem ama, prioriza. E é o que estamos fazendo em Feira de Santana em água, esgoto, saúde e educação”, afirmou Rui.

Hemoba

Com área de 605 metros quadrados, a nova UCT da Hemoba recebeu um investimento de R$ 3,3 milhões, entre obras e equipamentos. Localizada na Avenida Presidente Dutra, a unidade é climatizada, possui gerador para os equipamentos e salas de captação de doadores; triagem hematológica e clínica; coleta; posto de enfermagem; coordenação médica e de enfermagem, além de ambientes de apoio administrativo e de recepção dos pacientes. O horário de funcionamento será das 8h às 17h, para doadores, e durante as 24 horas para atendimento de expedição e preparo de bolsas para transfusão.

O diretor-geral do Hemoba, Fernando Araújo, destacou que a unidade aumenta a capacidade instalada da rede. “Vamos poder receber mais doadores, mais candidatos à doação de sangue e, consequentemente, ter o abastecimento não somente para o município, mas para toda região metropolitana de Feira de Santana e os municípios vizinhos. É uma unidade muito bem estruturada, totalmente adequada, acessível, de fácil acesso e com toda a estrutura de segurança para o doador”, disse.

A Bahia possui 30 unidades de coleta e transfusão de sangue, sendo três hemocentros, três hemóveis e as demais são UCTs.

Educação

Ao todo, o Governo do Estado irá investir R$ 23,7 milhões na modernização de 15 escolas estaduais do município de Feira de Santana, com a implantação de quadras poliesportivas cobertas, vestiários, campo society e auditórios. Com R$ 8,7 milhões em recursos, um complexo poliesportivo será construído nas áreas das edificações públicas do Instituto de Educação Gastão Guimarães e do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães.

Já no prédio onde funcionava a Fundação de Apoio ao Menor de Feira de Santana, conhecida como Fazenda do Menor, situada no bairro Aviário, uma nova escola da rede estadual será construída a partir de um investimento de R$ 25 milhões. A unidade estava desativada desde 2012.

Abastecimento

A Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) está executando, por meio da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), uma série de intervenções que vão garantir a ampliação do sistema de abastecimento integrado de água de Feira de Santana. O governador autorizou o início do processo licitatório para a 3ª etapa da ampliação do Sistema Produtor e Adutor do SIAA do município. O obra terá um investimento de R$ 62,6 milhões.

Segurança

A reforma do Complexo Policial Investigador Bandeira envolverá um investimento de R$ 8 milhões. O local, que abriga unidades especializadas da Polícia Civil e a Coordenadoria Regional de Polícia Técnica (CRPT), irá passar por reforma em todas as edificações e será ampliado para receber uma Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).

Saúde

Nesta quarta (15), o governador anunciou que “até a semana que vem, a gente publica mais uma licitação na área da saúde para Feira de Santana, no valor de R$ 20 milhões, que significam a ampliação e a requalificação do Hospital Clériston Andrade”.

Nos últimos 14 anos, o Governo do Estado investiu mais R$ 150 milhões para a construção em Feira de Santana do maior complexo de saúde do interior da Bahia. Um conjunto de equipamentos com tecnologia de ponta, que inclui o Hospital Geral Clériston Andrade 2 (HGCA2), a Policlínica Regional de Saúde, o Hospital Estadual da Criança (HEC), com a nova UPA, e ainda a nova unidade de Urgência e Emergência no HGCA. O complexo de saúde presta assistência a uma população superior a um milhão de baianos, moradores de mais 126 municípios.