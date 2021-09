Unicred do Nordeste recebe diretor de “co-irmã” paulista para firmar parceria

A Unicred do Nordeste, cooperativa de crédito com sede em Feira de Santana e unidades espalhadas por cinco estados da região, está viabilizando uma importante parceria com a Unicred do Estado de São Paulo. A “intercooperação”, como denominada, deverá ampliar a capacidade de crédito da instituição nordestina, conforme permite a legislação do Banco Central, além de possibilitar a captação de negócios em São Paulo. Por sua vez, a co-irmã sediada no Sudeste poderá também atender a clientes no Nordeste.

Para encaminhar os primeiros passos visando o entendimento, esteve nesta cidade esta semana, durante dois dias, o diretor de Operações da Unicred do Estado de São Paulo, William Cardoso. Ele foi recepcionado pelos colegas feirenses, o superintendente da Unicred do Nordeste, Breno Lessa, e o diretor de Negócios, Ângelo Borges. “Tivemos um diálogo bastante promissor”, observa Cardoso, para quem as cooperativas de crédito tem como grande mérito o estímulo à “justiça financeira”, uma vez que atuam com taxas menores que as praticadas pelo sistema bancário nacional.

“Sabemos que, com esse esforço compartilhado, vamos dispor de mais recursos para contemplar aos segmentos que assistimos (profissionais da saúde, empresas, servidores e órgãos públicos)”, diz Breno Lessa. Ainda é prematuro, segundo Ângelo Borges, falar de valores: “Estamos, em princípio, discutindo o modelo adequado de cooperação”. Definida a formalização técnica contratual pelos executivos, o passo seguinte e final será submetê-la à aprovação dos Conselhos de Administração das duas cooperativas.

Com 25 anos de atividades, a Unicred do Nordeste está em plena ascensão, atuando na Bahia (Feira, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas, Eunápolis e Porto Seguro), Pernambuco, Ceará, Paraíba e Alagoas. Em outubro, vai inaugurar em Caruaru a sua segunda unidade pernambucana de negócios. São Luiz, no Maranhão, também vai contar com uma agência ainda este ano. A Unicred de São Paulo foi fundada em 1993 – está no mercado há 28 anos. Além de conversar sobre a parceria, o seu diretor de Operações veio a Feira para verificar a Agência Mais, uma experiência totalmente digital da Unicred do Nordeste, cujo conceito deverá ser adotado naquele estado.

Na foto, o superintendente da Unicred do Nordeste, Breno Lessa, e seu diretor de Negócios Ângelo Borges, em reunião com o diretor de Operações da Unicred do Estado de São Paulo, William Cardoso (centro)