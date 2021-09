Em seu aniversário de 188 anos, Feira é presenteada com painel de grafite

Traços da Princesa do Sertão estão representados em grafite como homenagem ao aniversário de 188 anos de Feira de Santana. A criação e pintura do trabalho foram feitas pelo grafiteiro Kbça. O painel artístico foi entregue durante evento comemorativo no Shopping Boulevard, neste sábado, 18.

O prefeito Colbert Filho acompanhou a entrega do painel e destacou a identificação que a obra tem com o contexto histórico do município.

“Uma obra que representa as várias faces de Feira de Santana, representa a diversidade e multiplicidade de pessoas, homens e mulheres que constroem essa cidade. Uma cidade é construída por gente e nós somos exatamente isso. Agradeço ao Shopping Boulevard pelo presente que nos simboliza muito bem”, afirmou.

De acordo com o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Jairo Carneiro, a obra estará em exposição no Shopping até dia 30 deste mês, depois será doada à Prefeitura para exibição em alguns pontos da cidade de forma itinerante. “É uma oportunidade para que as pessoas visitem e valorizarem toda a arte e cultura”, ressalta.

A OBRA

A arte tem como grande referência a obra de Tarsila do Amaral, “Os operários”. A imagem representa os feirenses e a diversidade do povo feirense. São feirantes colhendo frutos e peixes para venderem na feira e faz a lembrança da história da cidade que surgiu do comércio, o ponto mais forte de sua economia.