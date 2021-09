Festival Literário de Feira celebra centenário de Paulo Freire

Com atividades para todas as idades, começou hoje (21) a 14ª edição da Feira do Livro / Festival Literário e Cultural de Feira de Santana (Flifs), evento organizado pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). A solenidade de abertura, assim como serão todas as demais atividades da Flifs, foi transmitida através da internet no canal YouTube/flifsoficial. A Feira do Livro segue até o próximo sábado (25).

Pelo segundo ano consecutivo o evento será totalmente virtual, por conta da pandemia da covid-19. O slogan do Festival Literário de 2021 é #FlifsConectadaComVocê. “O projeto da Flifs é sonhado, tecido e costurado por muitas mãos. É uma festa literária porque defendemos que a população precisa ter acesso a cultura, educação, lazer, livros, debates, diálogos formativos, encontros e encantos literários e também às diversas práticas culturais”, disse Rita Brêda, pró-reitora de Extensão da Uefs e coordenadora da Flifs.

O centenário do educador Paulo Freire, que foi celebrado no último 19 de setembro, ganhou destaque na abertura da Feira do Livro através dos discursos dos participantes. Para o reitor da Uefs, Evandro do Nascimento, “foram trazidos à tona todos os ensinamentos de Paulo Freire mostrando a importância de formarmos o sujeito para não só usar a palavra e fazer a leitura do texto, mas também para que essas pessoas possam conhecer e refletir sobre a realidade e se posicionar diante do mundo, transformando-o. Formar leitores é um ato revolucionário da Flifs”.

Durante a solenidade de abertura, a secretária de Educação de Feira de Santana, Anaci Paim, que é uma das parceiras na realização do evento, disse que parte da programação da Flifs será exibida na televisão aberta através dos canais adicionais da TV Subaé – 10.2 e 10.3, que são utilizados para transmitir aulas da rede pública municipal durante a pandemia da covid-19.

Mais informações sobre a Flifs estão disponíveis na página oficial do evento www.flifsoficial.uefs.br.