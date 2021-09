Presidente da Câmara de Feira passa mal outra vez durante sessão

Pela segunda vez, neste mês, a sessão da Câmara de Vereadores de Feira de Santana foi suspensa em virtude de mal estar apresentado pelo Presidente da Casa, vereador Fernando Torres (PSD).

A primeira indisposição do Presidente aconteceu no último dia 8. Torres, segundo a Assessoria de Comunicação do Poder Legislativo de Feira, teve então um mal-estar, indisposição e uma leve arritmia cardíaca, suspendeu a sessão que ocorria pela manhã, mas logo no início da tarde já estava melhor.

Nesta terça-feira, 21, o vereador mais uma vez apresentou um mal estar que ele próprio atribuiu a uma pequena reação à vacina contra Covid que, ainda segundo ele, tomara no dia anterior, segunda-feira, 21.