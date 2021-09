Falta de diálogo isola Colbert no MDB, diz site de Salvador

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho está cada diz mais distante da cúpula do seu partido, o MDB, é o que diz o site Bahia Notícias.

“Lideranças do MDB procuradas pelo Bahia Notícias, apontaram a insatisfação com Colbert. Segundo um deles, o prefeito de Feira não tem contribuído em nada com o planejamento político da legenda. Além disso, a dificuldade em manter a base de apoio na cidade, agrava a situação. “Os vereadores estão contra ele. Ele é difícil de lidar“, diz um trecho da nota assinada pelo repórter Maurício Leiro.

A nota repercute a “rusga” entre o Prefeito e o presidente do MDB e da Câmara de Vereadores de Salvador, Geraldo Jr. que chegou a insinuar a desfiliação de Colbert em virtude do seu distanciamento do partido e recebeu do prefeito uma resposta irônica, publicada também pelo site Política Livre; “O Presidente da Câmara de Salvador chegou no partido tem muito pouco tempo, não tem condições de fazer observação nenhuma. Pato novo não mergulha fundo”.

O repórter do BH não cita os nomes das pessoas ouvidas. Segundo uma delas, o Prefeito estaria “empacado” no partido, e que “ninguém faz aceno a ele”.

