“Segurança pública não é só policiamento ostensivo”, alerta vereador

“Se fala muito aqui na Câmara a respeito da segurança pública em Feira de Santana, e eu sempre disse que ela é multifatorial; não é apenas o policiamento ostensivo que vai contribuir diretamente para a diminuição da violência. Nós precisamos aumentar escolas e trabalhar na qualidade das pessoas, e o conhecimento traz essa qualidade”.

A declaração é do vereador Professor Ivamberg (PT), que discursou sobre o assunto recentemente na tribuna da Câmara Municipal.

Segundo o parlamentar, quando se aposta em equipamentos de qualidade para as escolas, com certeza se está pensando na formação holística do cidadão.

“E é essa formação que dará, com certeza, condição para que as pessoas sejam mais em sua vida, como diz Paulo Freire.

O vereador complementou informando que esteve na FAMFS (Fundação de Apoio Ao Menor de Feira de Santana) observando a área onde, segundo ele, será construído o maior complexo esportivo já visto aqui nesta cidade, e uma escola estadual com mais de 12 salas, refeitório, auditório e a recuperação dos equipamentos daquele local.