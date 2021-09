Audiência da professora acusada de matar aluno em Capela, acontece nesta quarta-feira,29

Em setembro de 2020, a professora Leandra Peixoto foi presa temporariamente, sob a acusação de ter matado, em agosto daquele ano, o aluno Otacílio Júnior.

Depois de ser solta, o caso da professora volta a repercutir, desta feita, devido à audiência de instrução e julgamento, que acontecerá nesta quarta-feira, as 9 horas, no Fórum de Capela do Alto Alegre.

A audiência que será presencial, terá como Juiz de Direito, Dr. Gerivaldo Neiva, como Promotor de Justiça, Dr. Luciano Medeiros e como Advogado de Defesa, o Dr. Sizino Oliveira.

Segundo informações colhidas pelo Blog da Feira, trata-se de uma audiência complexa, pois tem muitas provas documentais para ser apreciadas e tem quase 20 pessoas para ser ouvidas.