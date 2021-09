Bibliotecas municipais voltam a funcionar nesta segunda (27)

As bibliotecas Arnold Ferreira da Silva, situada na rua Professor Geminiano Costa, e Professora Raquel de Freitas Araújo, no distrito de Maria Quitéria (São José), serão reabertas ao público nesta segunda-feira, 27. Para isso, os equipamentos municipais adotaram medidas sanitárias contra a Covid-19.

Será disponibilizado álcool em gel e a entrada só será permitida com o uso correto da máscara, cobrindo boca e nariz. A Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Cultura Egberto Tavares Costa (FUNTITTEC) também adequou o distanciamento das mesas, com espaço de um metro e meio entre elas.

“Teremos funcionários fazendo o controle da ocupação de mesas e a quantidade de pessoas que terão acesso às bibliotecas vai ser limitado”, afirma o diretor-presidente da Funtittec, Antônio Carlos Coelho.

Desde que foi reinaugurada, no último sábado, 18, a Biblioteca Municipal Godofredo Leite Filho, em Bonfim de Feira, está em funcionamento. Já a Manoel Pimenta, em Humildes, passa por reforma e, em breve, também será entregue à comunidade. O prédio sede da Biblioteca Arnold Ferreira da Silva segue em obras, funcionando provisoriamente no prédio em frente.

Os equipamentos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e 14h às 17h nos distritos. Já a unidade Centro, das 9h às17h.

As bibliotecas municipais de Feira de Santana estavam com funcionamento suspenso desde março do ano passado, quando iniciou a pandemia da Covid-19. A biblioteca Arnold Silva sempre foi uma das mais frequentadas, com média de acesso de 100 pessoas por dia.

Ouça aqui o podcast.