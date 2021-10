Princesa FM comemora 43 anos com live do cantor Allan Fernandes

A rádio Princesa FM completou no dia 31 de agosto 43 anos ininterruptos de serviços prestados à população.

Cobrindo atualmente mais de 250 cidades da Bahia, faz parte da Fundação Santo Antônio e é conhecida pela sua programação musical e jornalística.

Para comemorar em grande estilo, aconteceu mais uma edição do projeto Na Vibe, mais uma vez realizado em formato de live, com o cantor Allan Fernandes. Além da transmissão pelo Youtube oficial da emissora, o ouvinte também escutou através do dial 96,9, aplicativo e site.

A Direção da rádio é dos Freis Jorge Rocha e Rafael Silva.

Ana Paula Vidal, na coordenação