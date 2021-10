Estudante feirense ganha bolsa para estudar na Universidade de Oxford, Inglaterra

A estudante feirense Luiza Conceição, 15 anos, foi premiada com uma bolsa de 50% para um curso de verão na Inglaterra após ter escrito uma das melhores redações em inglês na competição mundial Immerse Essay Competition.

Nascida em Feira de Santana, onde cursa o 1º ano do ensino médio em uma escola particular com bolsa integral, Luiza é filha da Dona Andrea, dona de casa e Senhor Luiz, zelador. Apesar da bolsa parcial ser significativa, a família não tem condições de arcar com outros custos relacionados: 50% do curso, passagens aéreas, seguro, translado etc. – quase 28 mil reais.

Para arcar com essas despesas, a jovem criou uma vaquinha online para ajudá-la a realizar seu sonho de estudar Direito Pré-Universitário na Universidade de Oxford, uma das dez melhores do mundo. A campanha já arrecadou 25% da meta em menos de 3 dias, o que traz esperanças a jovem de conseguir realizar a viagem.

Luiza diz que seu sonho é melhorar a vida das pessoas através da promoção de direitos aos mais vulneráveis, por isso ela cofundou a ONG Amor Que Absorve, que combate a pobreza menstrual na cidade através da distribuição de absorventes às pessoas mais vulneráveis.

Para contribuir você pode:

Doar pelo link da vaquinha online: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/luiza-em-oxford

Doar via Pix: [email protected]

Seguir o perfil da campanha no Instagram: @luizaemoxford