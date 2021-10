Show infantil “Pipoca Banana” em Feira, sábado, em formato drive-in

O Diversão em Cena, maior programa de formação de público do Brasil, retorna a Feira Santana com novo modelo de apresentação para seus espetáculos. Desde o ano de 2020, em função da pandemia do covid-19, o programa vem sendo apresentado em formato virtual, sempre aos domingos às 16h, nas plataformas da Fundação ArcelorMittal, curadora do programa.

O grupo musical Pipoca Banana será o primeiro na programação de outubro para o município. A montagem terá sua exibição em formato drive-in, no dia 16/10 (sábado), às 18h, no Estacionamento do Estádio Joia da Princesa e promete um repertório que vai desde cantigas de roda aos grandes marcos dos anos 70 e 80, passando por canções da mpb que dialogam com esse universo, até canções infantis atuais. O show promete animar crianças, jovens e adultos.

Os vouchers para o drive-in estarão disponíveis on-line, a partir do dia 14/10 (quinta-feira) até o dia 15.10 (sexta-feira), e podem ser reservados gratuitamente pelo site da Fundação ArcelorMittal. Durante a atração, serão seguidos todos os protocolos sanitários preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

O Diversão em Cena segue em Feira de Santana com apresentações sempre aos sábados até 27 de novembro, sempre às 18h, com espetáculos variados destinados ao público infantil.

A Belgo Bekaert Arames é a patrocinadora do Diversão em Cena e há mais de uma década aposta na formação de público infantil para o teatro. Por meio do Circuito Cultural Belgo Bekaert a empresa já realizou mais de 250 apresentações teatrais presenciais em Feira de Santana, atendendo a quase 60 mil espectadores. O programa é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Ministério do Turismo.