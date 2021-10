Colbert aguarda candidato alternativo a Lula e Bolsonaro

O prefeito de Feira de Santana disse ao O Globo que “o ciclo do PT na Bahia chegou a um ponto de encerramento” , reafirmando apoio ao pré candidato ACM Neto ao governo estadual mas dizendo-se indefinido quanto à disputa presidencial : aguarda o aparecimento “de uma alternativa” a Lula e Bolsonaro.

“Na avaliação de Martins – diz o jornal – que já exerceu quatro mandatos de deputado federal e foi secretário de Turismo no governo Dilma Rousseff, os prefeitos estão com a perspectiva “de um futuro apertado” por conta do fim do auxílio emergencial combinado à demora na aprovação do Orçamento da União neste ano, o que, segundo ele, reduziu a margem para projetos de estímulo à economia local.

Com a decisão de apoiar ACM já tomada, no cenário federal, Colbert diz que como prefeito, está com preocupações fáticas e não vê ninguém apontando um caminho até agora”.