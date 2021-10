Dona da casa me dá licença…

Saudade daquele samba gostoso que Maryzelia fazia em Feira de Santana?A espera acabou!!!

Após este longo período de pandemia com as atividades musicais paradas, brindemos um retorno responsável e seguindo todos os protocolos de saúde em um espaço arejado e aconchegante, o Bar Toma.

O Toma (“Toma que é teu, Toma que é sucesso) fica na Rua Boa Vista de Goiás (por trás do Colégio Asas), próximo à Lagoa Salgada

“O projeto Dona da Casa marca meu retorno aos palcos com a presença do público. Conto com vocês na próxima edição, próximo dia 29”, diz a cantora.

foto: @omarcusmaia