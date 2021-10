Espetáculo ‘Meu Quintal’, sábado, no Estádio Joia da Princesa

O Diversão em Cena segue com sua programação no município em Feira de Santana. Produzido pelo Grupo ViaPalco, o espetáculo “Meu Quintal” terá exibição em modelo drive-in, no dia 23/10 (sábado), às 18h, no Estacionamento do Estádio Joia da Princesa.

Propondo uma divertida reflexão acerca da importância do brincar, o espetáculo traz em sua narrativa várias crianças que se encontram em um quintal e, com muita criatividade, imaginação e alguns objetos, se divertem com as brincadeiras tradicionais do folclore e do imaginário infantil.

Os vouchers para o drive-in estarão disponíveis on-line, a partir do dia 21/10 (quinta-feira) e podem ser reservados gratuitamente pelo site da Fundação ArcelorMittal (www.famb.org.br). Durante a atração, serão seguidos todos os protocolos sanitários preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Promovido pela Fundação ArcelorMittal, o Diversão em Cena é considerado o maior programa de formação de público para teatro do Brasil. A iniciativa conta com o patrocínio da Belgo Bekaert Arames, que há mais de uma década investe na formação de público infantil para o teatro. Por meio do programa, a empresa já realizou mais de 350 apresentações teatrais presenciais em Feira de Santana atendendo quase 800 mil espectadores.