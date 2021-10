Startup cria loja online para escritores feirenses venderem livros 

O Meu Catálogo Digital, uma das plataformas de vendas mais conhecidas do Brasil, lançou nesta semana a “Livros de Feira”, uma livraria virtual com obras escritas exclusivamente por autores de Feira de Santana. A iniciativa tem a parceria do jornalista Rafael Velame, criador do Blog do Velame, e visa estimular a venda de livros na cidade.

Segundo Alexandre Gomes, CEO do Meu Catálogo Digital, a facilidade de vendas da plataforma permite que os autores independentes alcancem um maior número de compradores. “Nossa startup nasceu em Feira e por conta disso nos sentimos da obrigação de retribuir à cidade. Sabemos que ler desenvolve a criatividade, a imaginação, a comunicação, o senso crítico, e amplia a habilidade na escrita, então nada melhor do que incentivar a leitura e dar visibilidade aos autores feirenses”, disse.

Ele destaca ainda a parceria com o Blog do Velame. “Através do Blog, que é um veículo de comunicação consolidado na cidade, a história de cada autor, cada livro disponível na loja será ainda mais amplificada, despertando o interesse dos leitores”, revelou.

Para Velame, a iniciativa da startup é um grande exemplo de cidadania. “Não adianta virar uma grande empresa e esquecer suas raízes, Alexandre e toda equipe do MCD estão de parabéns pela sensibilidade, abraçaram a ideia assim que apresentei e disponibilizaram todo suporte necessário para criação da loja. O Meu Catálogo Digital oferece hoje uma das formas mais eficientes para que pequenos e médios negócios vendam online. Nos disponibilizar essa ferramenta sem custo foi o pontapé que faltava para que eu tirasse esse projeto do papel”.

Ele explica ainda como a livraria online vai funcionar. “A operação e divulgação da loja ficará sob responsabilidade da equipe do Blog do Velame e qualquer autor de Feira de Santana pode disponibilizar o seu livro para venda. Apenas taxas administrativas e de entrega serão descontados, sendo destinados 80% do valor de venda aos autores”, explica. Os interessados devem entrar em contato através do e-mail [email protected]

O acervo é diversificado e já conta com livros de diversos gêneros como: romance, fantasia urbana, ciberpunk, história local, ficção e terror. Ao comprar na Livros de Feira, você incentiva e valoriza a criação literária em Feira de Santana, além de estimular novos autores. Para comprar, basta acessar meucatalogodigital.app/livrosdefeira