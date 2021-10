Viadutos serão interditados parcialmente no final de semana

A Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) informa aos condutores de veículos sobre a interdição parcial dos viadutos Deputado Wilson da Costa Falcão [interliga as avenidas Maria Quitéria e Francisco Fraga Maia] e Francisco Pinto [interliga as avenidas Getúlio Vargas e a Noide Cerqueira], neste final de semana.

Haverá interdição das vias centrais do viaduto Wilson da Costa Falcão, 14h às 17h deste sábado (23). A medida se faz necessária para a instalação de tachões sinalizadores de divisão de fluxo. A circulação de veículos será permitida em apenas uma das faixas laterais em cada sentido.

Já no viaduto Francisco Pinto haverá interdição parcial das vias laterais, em ambos os sentidos, para perfuração de drenos. O fluxo de veículos estará permitido em apenas uma das faixas centrais em cada sentido. Os serviços serão executados a partir das 14h com liberação da via às 21h, tanto no sábado, 23, quanto no domingo, 24.

Toda a sinalização viária ficará a cargo da empresa executora da obra.