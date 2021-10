Museu Casa do Sertão faz evento virtual sobre a “Feira das Feiras”

O Museu Casa do Sertão e Centro de Estudos Feirenses, entidade da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), convida o público a prestigiar, no espaço virtual, a sua mais recente ação, o Projeto Semana Cultural, com o tema: “Feira das feiras: O território em questão”.

A proposta integra o Plano de Ação do Museu, destinados aos seus bolsistas do Programa Mais Futuro do Governo do Estado da Bahia na UEFS.

As atividades virtuais acontecem entre os dias 26 a 29 de outubro, na página do Museu no Instagram:

https://www.instagram.com/museu.casa.do.sertao/

A programação tem início no dia 26/10, às 09h30min, com apresentação cultural de Rap com o professor, historiador, cantor e compositor Lázaro Barbosa (@a.lendasz).

Logo após, às 10h, haverá o lançamento da exposição virtual Feira das Feiras por Nei Rios. A mostra virtual apresenta a produção do feirense de coração Nei Rios, Fotógrafo Membro do Clube de Fotografia de Feira de Santana.

No dia 27/10, às 15h, a live com a participação da doutora Alessandra Teles, Geógrafa e professora do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia (DCHF/UEFS), que trará uma breve discussão envolvendo as “Feiras de Feira: Relação Sociedade e Poder Público” compartilhando um pouco de seus achados de pesquisa.

Após, às 17h, ocorrerá apresentação musical com um repertório especial da cantora, compositora e Licencianda em Música, pela UEFS, Vanessa Oliveira.

Dia 28/10, às 15h, haverá uma palestra com o professor doutor José Raimundo Lima, coordenador da Incubadora de Iniciativas de Economia Popular e Solidária da (IEPS/UEFS), que embalará uma explanação sobre a “Feira de Economia Popular e Solidária: Alternativas de Resistências”.

No dia 29/10, às 15h, finalizando a Semana Cultural, receberemos o fotógrafo Nei Rios para um bate papo especial, ligado ao eixo temático Feira das Feiras em Fotos: percepções e inspirações.

https://mcs.uefs.br

