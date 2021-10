Lideranças de 36 municípios estavam na chácara de Zé Neto em Feira

Lideranças de 36 municípios, políticos com e sem mandatos,vereadores, prefeitos, deputado, estavam neste domingo, 24, em Feira de Santana na ‘Chacara da Luta” do deputado federal Zé Neto.

O encontro do mandato do deputado este ano foi na verdade uma espécie de pré-lançamento regional da candidatura do senador Jaques Wagner ao Governo do Estado no próximo ano.

No evento estiveram também o deputado estadual Robinson Almeida, com o qual Zé Neto faz a “dobradinha eleitoral” em Feira e outros municípios.

Zé Neto chegou na Chácara dirigindo um Chevrolet modelo 1948, cor vinho, um dos seus carros antigos, de coleção. “Essa relíquia passou nove anos em nossa mão para ser recuperado. O Chevrolet recuperado nós conduzindo para o 20° ano desse evento que sempre aconteceu na Chácara“, escreve o deputado na página do Instagram.

Já o senador confirmou a candidatura e destacou dois “cabos eleitorais” que lhe asseguram as convicção de vitória que demonstra ter : Rui Costa e Lula

“Estou circulando, encontrando muito com os consórcios [de Prefeituras]”, disse o ex-governador, sinalizando, talvez, um modelo de diálogo e governança junto aos municípios que pretende implantar caso seja eleito.

Mas nem tudo foram apenas otimismos. Sem esconder a preocupação, o secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues, criticou ao discursar a divulgação das ações do governo. “Fica parecendo que a gente não está fazendo nada. Temos que mudar nossa maneira de diálogo”, disse sem esconder que essa situação pode ser prejudicial eleitoralmente no próximo ano.

O encontro foi transmitido ao vivo.