‘Jesus Cristo do Povo da Rua’, o presente do padre Júlio a dom Zanoni

Semana passada tive a graça e a alegria de me encontrar com o querido irmão Pe. Julio Lancellotti, que me deu uma belíssima e impactante imagem do Jesus Cristo do Povo da Rua. Muito obrigado querido irmão por sua vida doada e testemunhada. Suas homilias, com unção e profecia, fundamentada na Sagrada Escritura, baseada no Magistério da Igreja, capaz de tocar as feridas, tem feito um bem enorme à Igreja. Aproveito para compartilhar sua homilia deste 30° Domingo do Tempo Comum:

Dom Zanoni Demettino, Arcebispo Metropolitano de Feira de Santana