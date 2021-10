Selo Educadora FM promove álbum da banda Africania

A banda Africania, composta por músicos da região do Rio Jacuípe no interior da Bahia, terá seu álbum “O Curador do Museu do Imaginário” promovido pelo Selo Educadora FM Independente.

A iniciativa divulga lançamentos independentes de álbuns ou EPs, através da articulação entre a Rádio Educadora FM, a TVE e as redes sociais das emissoras públicas baianas.

O lançamento do álbum, acontece na rádio nesta dia 28 de outubro, no programa Especial das Seis. O disco reúne 12 canções, gravadas um pouco antes da pandemia e finalizadas no início deste ano, entre Feira de Santana e Capim Grosso.

“O Curador do Museu do Imaginário” foi idealizado por Bel da Bonita e Daniel Penha, na sequência, corroborado pelo músico e jornalista Cid Fiuza, com o intuito de ampliar e destacar a poética do samba rural do sertão da Bahia. Os idealizadores são respectivamente, das cidades de Gavião, Quixabeira e Água Fria, e puderam assim vivenciar de perto a vida e as tradições do samba e dos sambadores jacuipenses.

Com estética de música mestiça, em que o Samba de Batuque, a Chula e a Toada, as músicas dialogam com influências do rock, da música progressiva e psicodélica. As canções abordam a cultura popular, a busca pela preservação do Rio Jacuípe e a situação política do Brasil. Conta ainda com a participação de artistas baianos: Bié dos Oito Baixo (in memorian), Fatel, Jonas Costas, Lu Dourado, a dupla Fogo Pagô, Márcia Porto, Mateus Zingue, Júnior Silva, Lerry, Kareen Mendes, Kelvin Diniz, Raymundo Sodré, Roberto Mendes, Rogério Ferrer, Tito Pereira e Uyatã Rayra.

A promoção do álbum acontece na semana entre 25 a 31 de outubro durante toda programação da rádio, na TVE e nas redes sociais, com destaque para o Especial das Seis no dia 28, entrevista com os músicos no programa Multicultura no dia 29. Já no domingo (31), às 10h, acontece a estreia do documentário musical “Especial Africania – O Curador do Museu do Imaginário” através do canal do grupo no Youtube do grupo.

Para solicitar o apoio do projeto, os interessados devem acessar o site da Rádio Educadora FM ( https://www.educadorafm.ba. gov.br ), clicar em Selo Educadora Independente, preencher o formulário e apresentar os materiais.

