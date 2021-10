Unicred do Nordeste faz workshop com executivos e colaboradores de cinco estados

Unicred do Nordeste faz workshop, em Salvador, com executivos e colaboradores de cinco estados

fotos Unicred do Nordeste

Após quase dois anos, em razão da pandemia de Covid-19, a Unicred do Nordeste voltou a realizar o seu Workshop de Negócios. Nesta terceira edição, realizada sábado e domingo no Grand Hotel Stella Maris, em Salvador, a cooperativa de crédito não apenas colocou em pauta temas financeiros (inovação, oportunidades de investimentos e fidelização). Também tratou de liderança no âmbito do cooperativismo, planejamento familiar pós-pandemia, Lei Geral de Proteção de Dados, entre outros assuntos na ordem do dia no país. Cerca de 70 pessoas participaram do encontro, sob protocolos sanitários, para garantir a segurança de todos.

Fundada há 25 anos, atualmente a organização com sede em Feira de Santana está presente nos estados da Bahia, Alagoas, Ceará, Paraíba e Pernambuco. O presidente do Conselho de Administração da Unicred do Nordeste, o médico feirense João Batista de Cerqueira, fez a abertura da programação, na manhã de sábado. “A cooperação é a moeda mais importante desse milênio porque a solidariedade é fundamental. O cooperativismo aproxima e humaniza as relações financeiras. E essa é a filosofia que nos impulsiona e nos faz diferentes no mercado”, discursou o dirigente.

Segundo ele, enquanto os bancos tradicionais concentram renda, o sistema cooperativista a distribui, tendo como premissa baixar custos, através de taxas mais reduzidas. No cooperativismo financeiro, acrescenta, “ganham todos, enquanto nas instituições financeiras comuns, faturam os seus acionistas”. Assim, conclui, o propósito da corporação regional é “promover riqueza entre os cooperados e impulsionar a economia em todos os estados onde estamos atuando”.

Além dos executivos e colaboradores da instituição, estiveram presentes ao acontecimento, como convidados especiais e observadores, o diretor-presidente e o coordenador de Gestão da Unimed de Manaus, doutores Sérgio Ferreira e Manoel Jesus, respectivamente. Este foi o primeiro workshop após a união da Unicred do Nordeste com duas novas cooperativas, dos estados da Paraíba e Alagoas. O superintendente Breno Lessa observa que esta incorporação agrega novos colaboradores e conselheiros, quase triplicando o número de participantes em relação aos encontros anteriores.

“O evento traz uma valorização de modelos estratégicos, para consolidar nossa presença enquanto instituição financeira junto aos nossos cooperados, fomentando a qualificação profissional e encantando no atendimento”, diz Ângelo Borges, diretor de Negócios. Os temas foram escolhidos considerando a política de expansão da instituição, cuja sede é em em Feira de Santana, para novos mercados, fato que vem se concretizando nos últimos anos.

A PROGRAMAÇÃO

O workshop da Unicred do Nordeste teve a seguinte programação: Cooperativismo e Alavancagem nos Negócios/Planejamento Estratégico 2022, com Ana Carolina Sousa, superintendente da Central Multirregional; Investimento, com Renata Rocha, gerente financeira da Central Multirregional; Inovação em Cooperativas/Liderança/Vendas e Negócios /Desenvolvimento de sua equipe, com Aldir Parisi; Relacionamento Digital, com Marcelo Vieira, CEO da Unicred União; Relacionamento digital e seus desafios na prática, com explanações dos colaboradores da Agência Mais; Fidelização por relacionamento, com colaboradores da Agência Feira de Santana; Palestra motivacional, com Bruno Krug; LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, com Daniel Dias, Coordenador de Segurança da Informação – UBR; Planejamento familiar pós-pandemia, por Daniel Rodrigues, promotor comercial da MAG Seguros; Negócios PJ Alta Renda, com Aldemir Domingues, gerente da Agência João Pessoa. O encerramento foi com o superintendente Breno Lessa e o diretor de Negócios Ângelo Borges.