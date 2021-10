Moradores de Rafael Jambeiro queixam-se da ausência da Prefeita no Município

Presença frequente nas redes sociais, principalmente no Instagram, a prefeita Cibele Carvalho (PT) de Rafael Jambeiro, a 98km de Feira de Santana, quase nunca é vista, presencialmente, pelos moradores do Município.

Eleita ano passado com uma aliança de grupos políticos do Municipio, Cibele sofre críticas pelo modelo de gestão que adotou nesse mandato (ela já foi prefeita mas não foi reeleita na época), inclusive com sua ausência frequente.

“Ela tem uma casa alugada na cidade mas ninguém a vê “ao vivo“, reclama um eleitor que afirma ter votado nela.

Eles também reclamam da composição do governo que segundo dizem privilegiou amigos da Prefeita que moram em outros municípios e não conhecem os problemas locais.