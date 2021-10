Qual o melhor esconderijo?

Um certo político baiano foi protagonista de um dos maiores escândalos financeiros da história do País ao ser flagrado com uma quantidade impensável de dinheiro em espécie – R$ 51 milhões – acondicionados em malas e caixas, no interior de um apartamento em zona nobre de Salvador. A origem de tão imensa fortuna, até hoje não foi devidamente esclarecida. O “dono” do dinheiro ficou preso por pouco tempo e se encontra gozando das facilidades da justiça, em casa.

E foi por conta da ironia do destino – será? – que recentemente uma outra caixa foi descoberta. Dois dos mais poderosos agentes da economia e das finanças do país, o presidente do Banco Central e o ministro da economia, escondendo dinheiro no que se costumou chamar de “paraiso fiscal” e que os argentinos de forma bastante adequada chamam de “esconderijo”.

Duas coisas em comum: 1. No primeiro caso a origem da fortuna foi ocultada, e sem declaração ao fisco. 2. No segundo caso o poderoso ministro da economia, também foi pego com US$ 9,5 milhões que pelo câmbio atual corresponde a um valor aproximado de R$ 51 milhões, dinheiro não declarado e fugindo do fisco. Este, e seu parceiro do BC, por certo sequer serão alvo de processo judicial e continuarão engordando suas fortunas a custo do sofrimento do povo brasileiro.

Enquanto isso dados do IBGE mostram que em dezembro de 2020, o Brasil contava com 20 milhões de pessoas passando fome, imagine agora 10 meses depois, com a inflação passando de 10% ao ano e o dólar sempre subindo fazendo aumentar em cerca de 14 milhões a gorda conta do ministro no esconderijo nos últimos vinte meses.

Ainda que seja legal este tipo de acúmulo de fortuna por parte de rentistas de uma maneira geral, em se tratando do ministro da economia é ante ético, é imoral, é indecente e desumano.

De certa forma dois esconderijos foram desbaratados o que deixa muito milionário preocupado sobre a melhor forma de esconder suas fortunas e continuarem sugando o suor, o sangue e a vida do povo sem serem descobertos.

Gerinaldo Costa é engenheiro, professor universitário e radialista. Artigo originalmente publicado no site Rádio Revista