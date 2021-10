Praia em Morro de São Paulo tem deslizamento de falésias; CREA faz alerta

Um relatório técnico, com 104 páginas, feito por dois geólogos, um agrônomo e um geógrafo, alerta para os riscos de deslizamentos de falésias em praia de Morro de São Paulo, um dos mais requisitados “paraísos turísticos” da Bahia.

O relatório foi encomendado pela Prefeitura de Cairu, municipio-arquipélago com 26 ilhas entre as quais a de Tinharé onde se encontram as praias de Morro de São Paulo.

“A situação mais preocupante e urgente em termos de

medidas ambientais e estruturais refere-se à zona de muito risco, caracterizada aqui nesse

relatório como de Áreas Extremamente Crítica, Muito Crítica e Moderadamente Crítica,

representada pela faixa de praia entre a Gamboa e a 1ª. Praia de Morro de São Paulo”.

O CREA da Bahia já emitiu um comunicado sobre o assunto:

“Cabe ao Crea-BA informar aos profissionais da região, e de toda a Bahia, os riscos de novas construções na região das falésias.”

No comunicado, o CREA lembra episódio ocorrido em praia do Rio Grande Norte em dezembro de 2020, um desabamento nas falésias da praia de Pipa ao sul de Natal, que vitimou três pessoas, entre elas uma criança.

Por isso, é importante que profissionais e sociedade estejam atentos a essas regiões e evitem a proximidade, alerta .