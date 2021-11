Obreiros da Igreja Universal “ocupam” o cemitério Piedade no Dia de Finados

Uma verdadeira “operação religiosa” marcou presença e chamou a atenção das pessoas que foram, neste Dia de Finados, no Cemitério Piedade em Feira de Santana.

Enquanto um público também significativo assistia à missa celebrada na capelinha do Cemitério Piedade, hoje pela manhã, pelo Arcebispo de Feira Dom Zanoni, em várias partes do cemitério, desde a entrada, em torno da capela e nos corredores, obreiros da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) já se acotovelavam com as pessoas, distribuindo seus folhetos, jornais e tentando convencer os fiéis a irem para suas igrejas.

os religiosos da Iurde simplesmente “ocuparam” o Cemitério. Uma tenda com oferta de aferição de pressão arterial foi montada pela Igreja na entrada do campo santo, chamando a atenção dos familiares que iam visitar os túmulos de parentes e amigos. E, claro, prestando um serviço de utilidade pública.

O Cemitério Piedade é propriedade da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana e um dos mais antigos do Município.

Vestindo uma farda azul ou camisetas pretas, os obreiros abordaram pessoas e fizeram o proselitismo religioso no Dia de Finados.