‘Carreta do Sertão’ presta assistência médica e odontológica no Seminário Batista do Nordeste nesta sexta (5)

A “Carreta do Sertão”, iniciativa da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, chega nesta sexta-feira (5) em Feira de Santana e prestará durante todo o dia atendimento médico e odontológico de maneira gratuita. A ação faz parte da campanha de “Missões Nacionais”, promovida anualmente pela Convenção Batista Brasileira, uma agremiação de igrejas batistas de todo o país.

A Carreta passará o dia na sede do Seminário Teológico Batista do Nordeste, na Rua Bartolomeu de Gusmão, 714, Sobradinho, onde também apoiará ações de evangelização. Às 19h, será realizado um culto religioso com a presença do presidente da Convenção Batista Baiana, pastor Adelson Brandão, para marcar a passagem da Carreta pela cidade.

A Carreta conta com estrutura completa para atendimento odontológico e médico e está desde agosto percorrendo cidades do Brasil realizando ações de beneficência e pregação religiosa. Sua passagem pela cidade conta com o apoio de voluntários das igrejas batistas de Feira de Santana.

Segundo o pastor Fernando Brandão, diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, a “carreta missionária vai levar um novo sorriso para o sertão brasileiro”. Os batistas estão em Feira de Santana desde 1941, tendo fundado a Primeira Igreja Batista da cidade em 1947. Seu templo está sediado na Rua Visconde do Rio Branco, 518, no centro da cidade.