Duda Brandão de volta ao Beco da Energia em evento de Tia Claudia

O Espaço Cultural Tia Claudia, do Beco da Energia, vai marcar mais um gol com a Primeira Edição do Groove Rock, um evento que tem a produção de Chacal. Na programação, que já tem nomes como Toca Raul, Sete Círculos, Chacal, Wendel Carvalho e Herivelton, Jill Somm e André Barreto – tem também um dos precursores contemporâneos desse estilo com a fundação da banda BelzeBlues, na década de 90, Duda Brandão.

Afastado temporariamente de Feira de Santana, o show no Beco da Energia serve para um reencontro radical com suas raízes feirenses. “Não poderia haver cenário melhor”, confessa o músico que articula com Tia Claudia os últimos retoques ao evento.(foto)

A importância de Duda para o movimento roqueiro de Feira se traduz no grande prestígio que ele goza nos meios da produção musical, inclusive com releitura, pelo grupo Casa Pronta, de uma das músicas mais marcantes da banda Belzeblues, composta por Duda Brandão, seu vocalista na época.

Veja o cartaz e compareça: