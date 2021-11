Morre Yasmin Bastos, menina feirense que lutava contra leucemia

Morreu na manhã deste domingo (7) a menina Yasmin Barros, aos 11 anos. A informação foi divulgada pelo perfil @ajude.yasmin, administrado pelos pais da menina. Seu sepultamento será relizado às 16h no Jardim Celestial.

Yasmin foi diagnosticada aos 4 anos de idade com leucemia linfoide aguda e já passou por três cirurgias. Com o recrudescimento da doença, a última esperança dos pais da menina era a terapia cartcell, que ainda não está disponível no Brasil.

A família começou, em junho, uma campanha de arrecadação nas redes sociais para custear o tratamento dos Estados Unidos, que custaria cerca de 3,5 milhões de reais.

No mês de setembro, a Justiça Federal determinou que a União pagasse cerca de 2 milhões de reais para completar o valor que faltava para o tratamento. O depósito foi feito somente na última sexta-feira.

Yasmin, no entanto, acabou não resistindo.